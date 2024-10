Juventus, cosa succede con Pogba?

Dopo Cristiano Giuntoli,. Anche l'ad della, parlando oggi ai microfoni di Sky a margine dell' Assemblea dell'ECA ad Atene , ha confermato quella che è la linea del club bianconero su, che nei giorni scorsi ha visto la sua squalifica per il caso doping ridursi ufficialmente da quattro anni a diciotto mesi. Il centrocampista francese è ancora sotto contratto con la Vecchia Signora, ma ormai sembra chiaro che si sia di fronte a un finale già scritto: "Pogba è un grande giocatore e certamente può ancora giocare. Sono due anni però che fra infortuni e squalifiche di fatto non ha più giocato. Sono tutti elementi da valutare e comunque confermo che stiamo parlando con il suo staff" ha dichiarato Scanavino.Detto in altri termini, come confermato da Sky, la Juve non ha più intenzione di dare spazio in squadra a Pogba, tanto che si sta ragionando sulla risoluzione anticipata del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Il classe 1993, che però non sembra dell'idea di lasciare il calcio, potrebbe proseguire la sua carriera all'estero, dove è stato accostato con forza soprattutto aldi Roberto De Zerbi e dell'ex bianconero Adrien Rabiot (in dirigenza c'è anche Mehdi Benatia). Da non escludere anche l'ipotesi di un'esperienza in, magari a Los Angeles o a Miami, dove il giocatore è di casa. Ormai certo comunque - salvo clamorosi colpi di scena - che la sua seconda avventura alla Juventus, decisamente poco fortunata, sia arrivata ai titoli di coda.





