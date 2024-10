Pogba torna a giocare: il commento

Il possibile rientro dviene visto positivamente da Paolo Condò, che ai microfoni di Sky Sport commenta così la notizia: "Dal punto di vista sportivo sarebbe una notizia fantastica per lui ed eccellente per la Juventus"."Io ho ancora voglia di Pogba, ho tanta voglia di rivedere Pogba. Se le cose saranno confermate, io posso immaginare un Pogba “buono” per la prossima stagione, per essere pronto l’anno prossimo. Un’eventuale aggiunta sarebbe un grandissimo acquisto per la Juventus". Pogba, che non gioca da più di un anno, può tornare a giocare a marzo 2025, quando terminerà la squalifica che è stata ridotta rispetto ai quattro anni iniziali.