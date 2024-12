Paul, dopo aver rescisso il contratto con la, guarda al futuro con l’obiettivo di tornare protagonista in campo. Il centrocampista francese potrà riprendere a giocare solo a marzo 2025, al termine della squalifica di 18 mesi per doping. Nonostante l’interesse proveniente da Arabia Saudita e Major League Soccer, Pogba punta a restare in Europa, con un sogno chiaro: indossare nuovamente la maglia della nazionale francese.La Ligue 1 appare come il trampolino ideale per rilanciare la sua carriera. Un ritorno in Francia non solo gli permetterebbe di competere a un livello elevato, ma potrebbe anche facilitare il suo reinserimento nel giro della selezione di Didier Deschamps o del suo successore.Nel frattempo, il centrocampista classe 1993 è diventato un volto sempre più presente nel mondo dei social media. Pogba ha sfruttato il periodo lontano dai campi per partecipare a dirette e interviste con alcune delle personalità più influenti del web.A inizio novembre è apparso nella live dello streamer americano IShowSpeed, noto per il suo stile sopra le righe, intrattenendo milioni di spettatori. Più recentemente, Pogba è stato ospite di Luva de Pedreiro, una star di TikTok con una vasta platea internazionale. Durante l’intervista, Pogba ha risposto con ironia a una domanda sul suo futuro e la possibilità di giocare in Brasile."Per quale cifra raggiungeresti il tuo amicoal Corinthians?""Zero! Gioco per amore del calcio," ha dichiarato in portoghese, accompagnando la risposta con una risata.