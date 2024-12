Ilnon chiude la porta a, ancora "sul mercato" dopo l'addio allaseguito alla riduzione della squalifica per doping. "Ultimamente ci sono più persone che mi parlano di Paul che di risultati", le parole del presidente del club francese, riportate anche da Tuttosport. "È un giocatore e una persona straordinaria. Ho avuto il piacere di passare del tempo con lui alla Juventus (Longoria è stato scouting manager dei bianconeri, ndr). Sono stato il primo a essere felice quando la sua sanzione è stata ridotta. Anche Benatia (attuale consigliere sportivo dell'OM, ndr) ha un ottimo rapporto con Paul. Al momento non ci sono discussioni avanzate per vari motivi. Questa settimana terremo una riunione interna per definire tutti gli obiettivi di mercato. Ho un enorme rispetto per questo giocatore di livello mondiale. Dobbiamo analizzare la situazione perché è sul mercato".