Pogba può andare al Marsiglia?



L'ipotesi MLS

La prossima sessione invernale di mercato si preannuncia particolarmente vivace, con Pauldestinato a essere uno dei principali protagonisti. Attualmente sotto contratto con la Juventus, il centrocampista francese potrà tornare in campo a partire da marzo, grazie alla riduzione della sua squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi. Tuttavia, la, allineandosi con la filosofia di gioco di Thiago Motta, ha già deciso di non prevedere più spazio per Pogba in rosa. Per questo, le parti si sono incontrate per discutere una possibile rescissione del contratto, un'ipotesi confermata anche dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino.Tra le opzioni che Pogba sta valutando per rilanciare la propria carriera, spicca l'interesse, attualmente guidato da Roberto De Zerbi. Il club francese, che ha già rafforzato la squadra con gli acquisti di Greenwood e Rabiot, ha avviato un primo contatto per un possibile trasferimento a gennaio, a titolo gratuito. L'infortunio al legamento crociato di Valentin Carboni, che lo terrà fuori per il resto della stagione, ha reso la pista Marsiglia ancora più concreta.Non c’è solo lanel futuro di. Anche la, in particolare il Los Angeles FC, sta sondando la possibilità di ingaggiare il centrocampista francese. La nuova stagione del campionato americano ripartirà a marzo, e Pogba potrebbe essere un rinforzo di prestigio per la squadra californiana, dove militano già Olivier Giroud e Hugo Lloris, con i quali Pogba avrebbe già avuto dei contatti telefonici. La situazione a LAFC appare favorevole, poiché diversi centrocampisti sono in scadenza, e i contratti di alcuni designated players, come Vela e Lloris, si avvicinano alla conclusione.