Tudor in conferenza: 'I cambi non mi sono piaciuti'

2025 Getty Images

igor, in conferenza, ha parlato così nel post partita."Gli serviva leggerezza? Gli serviva, come commentato tante volte, questo. Sono periodi che vanno rispettati, non è che uno può reggere sempre allo stesso livello, è entrato in un momento così e sta uscendo. Gamba più sciolta, ha fatto gol, anche mentalmente più leggero e veloce di pensiero. Quando il pensiero è veloce, anche le gambe girano meglio. Giocatore importante per noi. Andiamo avanti"."Come si lavora con chi gioca meno? Di quello abbiamo parlato nel pre gara, spiegando tutto. Mi spiace non far giocare tanti, ma è un lavoro. Fare scelte. La cosa più importante è fare scelte, poi tocca a tutti farsi vedere e metterli in difficoltà. I cambi non mi sono piaciuti. Con 5 cambi oggi il calcio non è come prima, c'è mezza squadra che entra, si cambia tutto, ti cambia la vita. I giocatori devono pensare, e glielo sto insegnando, di cambiare il modo di pensare, è cambiato. Si può fare differenza, sono tanti. Oggi, come detto, non mi sono piaciuti. E' una scuola. Bisogna crescere, in fretta. Perché è così. Le scuse sono per tutti, sono stato anch'io giocatore, ma è normale, alla fine c'è la squadra sopra tutti".

"La gara è stata bella, giusta, un gran primo tempo, buon secondo tempo con gli ultimi 10 minuti. Dopo la palla persa di Thuram ci siamo innervositi e abbiamo preso gol da calcio piazzato. E' finita come non piace. Dobbiamo prenderla come scuola. Altri minuti della gara sono stati veramente buoni. Se facciamo altri due gol, ci poteva stare""Tutti sono al centro del progetto, tutti hanno le loro possibilità, i loro obblighi, doveri, purtroppo sono in 11 con 5 cambi. Ha fatto una bella gara, gli manca il gol a Vlahovic. Ha fatto 2 assist. Ma ci voleva il gol, gli dava fiducia Ha attaccato più spazi, è andato in profondità, per me ha fatto una buona gara"."Non si guarda, ci si distrae solo. Vedremo all'ultima".