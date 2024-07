Le parole di Pogba sulla squalifica per doping

non sembra ancora intenzionato ad arrendersi all'idea di dover mettere fine alla sua carriera, dopo la squalifica per il caso diche lo ha travolto all'inizio della scorsa stagione con la. Il Polpo è tornato a parlarne ai microfoni di Forbes: "Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita, perciò non vedo l'ora che arrivi il ricorso in appello. Se le cose sono più facili è per il sostegno della mia famiglia, tifosi e amici: grazie a loro tutto andrà bene".Il centrocampista francese si è poi soffermato sulla, senza però entrare nel dettaglio, come riporta Sportface: "Non posso dire troppe cose, ma tutto porta alla data dell'appello. Il mio unico obiettivo fino a quel momento è restare in forma".





