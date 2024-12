Pogba-Corinthians: il comunicato del club brasiliano

Ancora incertezza sul futuro diche da marzo potrà tornare a giocare dopo la squalifica. Tra le squadre accostate all'ex centrocampista della Juventus c'è ilE proprio in merito a quest'opportunità, come si legge sul Corriere dello Sport,sito di escort, attraverso i propri canali social, ha parlato del possibile trasferimento con la volontà di favorire l'operazione: "Fatal Model conferma la notizia di aver avviato trattative con il Corinthians per una sponsorizzazione che consentirà l'ingaggio di Paul Pogba. Riuscite ad immaginare di vedere la stella francese indossare la maglia del Timão? La nostra proposta è quella di collaborare per realizzare il sogno di Fiel".Il Corinthians in merito alla vicenda ha smentito la trattativa confermando però che effettivamente c'era stata la proposta da parte di Fatal Model di collaborare per ingaggiare Pogba: ​"Il dipartimento Marketing dello Sport Club Corinthians Paulista comunica di aver ricevuto una email dalla società Fatal Model, ma non c'è alcuna trattativa in corso. Il Club ringrazia la società per l'interessamento".