Pogba, le parole su Thiago Motta

Qualche settimana faaveva risposto alla domanda sucosì: "E' stato un grande giocatore". E il centrocampista, intervistato dall'Equipe ha fatto riferimento proprio a questa dichiarazione dell'allenatore della Juventus. Qui l'intervista alla gazzetta.Come riportato da Cronache di Spogliatoio, Pogba a proposito di quella frase ha detto: "Sentire Thiago Motta parlare di me al passato mi ha fatto male, era come se fossi finito, se non fossi più un giocatore. Ma non credo abbia pensato veramente a questo, quando potrò lo incontrerò e parleremo"