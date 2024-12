Futuro Pogba, le ultime notizie

PaulÈ questo il reale obiettivo del centrocampista francese, reduce dalla risoluzione consensuale con la Juventus e pronto a tornare in campo nel 2025, come riporta il Corriere dello Sport. Il giocatore potrà scendere nuovamente in campo a partire dall'11 marzo, quando terminerà la squalifica.Ma quali sono le soluzioni possibili per Pogba? Oltre all'opzione Nizza, come riporta il quotidiano spagnolo As, resta viva l'idea Marsiglia, con il presidente Longoria e il ds Benatia che restano alla finestra, nella speranza di replicare l'operazione Rabiot.