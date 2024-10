Nella richiesta di custodia cautelare per i vertici del tifo organizzato diarrestati ieri, i pm di Milano, Paolo Storari e Sara Ombra, hanno evidenziato come il club nerazzurro «».Il club nerazzurro, così come il Milan, non è tra gli indagati nell'inchiesta condotta dalla Procura milanese. Tuttavia, è stato avviato un procedimento di prevenzione nei loro confronti. È importante sottolineare che non sono state formulate richieste di amministrazione giudiziaria, ma è previsto un contraddittorio tra i legali delle società e le autorità competenti. Questo passaggio rappresenta un momento cruciale per chiarire eventuali responsabilità e per garantire la trasparenza nelle operazioni dei club.