Plusvalenze, da Roma nuovi atti alla procura di Milano: le operazioni contestate all'Inter



Plusvalenze, sotto indagine l'operazione Nainggolan-Zaniolo



La tesi degli investigatori

Cosa può succedere ora

Il caso Plusvalenze continua ad essere oggetto di indagine e torna sul tavolo della Procura di Milano. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, infatti,Dopo la conclusione delle indagini preliminari sulla Roma, infatti, il 26 aprile sono stati invece aperti altri fascicoli – per il reato di false comunicazioni sociali, articolo 2621 del codice civile – per individuare le eventuali responsabilità legate alle squadre con cui la Roma ha effettuato gli scambi contestati di calciatori, tra il 2017 e il 2020.Al centro c'è in particolare lNell'operazione, il belga era stato valutato 38 milioni generando una plusvalenza per i giallorossi di 31,9 milioni, mentre Zaniolo venne valutato 5,7 milioni e Santon 10 milioni, con plusvalenze per l'Inter rispettivamente di 4,2 e 8,1 milioni di euro.La tesi degli investigatori è che "nell 'ambito delle operazioni 'a specchio' esaminate, sembra che la contabilizzazione abbia assunto il ruolo non più di mezzo, ma quello (…) di fine. Vale a dire chese la decisione avesse comportato un incremento della liquidità da impiegare per l'operazione".Nel novembre 2021, dopo lo scoppio dell'indagine sulla Juventus, la proprietà della Roma incarica lo studio legale californiano Orrick di realizzare un'indagine interna che si occupi di capire se, in passato, anche la Roma avesse realizzato plusvalenze simili. E tAll'interno del documento sono anche elencate quattro email partite dalla sede dell'Inter, entrambe firmate dall'allora segretario generale Massimo CosentinoLa procura di Milano aveva già indagato sulle plusvalenze del club nerazzurro, archiviando tutte le accuse perché secondo i pm di Milano Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi non erano emerse condotte da parte dell'Inter o da parte dei suoi vertici finalizzate ad alterare i bilanci del 2017/2018 e 2018/2019.