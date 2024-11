Data sedicesimi di Champions: quando si giocano

Laha l'obiettivo minimo in Champions di qualificarsi ai sedicesimi di finale, ovvero i playoff a cui accedono le squadre classificate dalla nona alla ventiquattresima posizione. Ecco quando sono in programma i sedicesimi di Champions.La UEFA ha già stabilito che i playoff validi per i sedicesimi saranno a metà febbraio. L'andata si giocherà l'11/12 febbraio mentre il ritorno il 18/19 febbraio. Nel mezzo alle due partite, la Juventus in Serie A affronterà il big match contro l'Inter all'Allianz Stadium. Se i bianconeri quindi saranno impegnati anche nelle gare europee, avranno una settimana molto impegnativa tra Champions e campionato.