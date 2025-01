Getty Images

Playoff Champions: quando gioca in casa la Juventus?

Lasi appresta a disputare i playoff di Champions League con la speranza di staccare il pass per gli ottavi di finale del torneo. I bianconeri conosceranno domani, venerdì 31, il loro avversario agli spareggi, ovvero una tra Milan e PSV. Ma quale delle due partite la Juventus giocherà in casa?La Juventus, essendosi qualificata ai playoff non da testa di serie, giocherà la gara d'andata (11/12 febbraio) all'Allianz Stadium di Torino, mentre il ritorno (18/19 febbraio) vedrà i bianconeri impegnati in trasferta, quindi a San Siro in caso di abbinamento col Milan oppure al Philips Stadion di Eindhoven