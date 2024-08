Platini, le parole su Pogba

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport,ha parlato anche di, che ormai non gioca da un anno per la squalifica doping. Il francese ier i ha smesso di seguire la Juventus sui social, segnale di come ormai la sua avventura in bianconero si possa dire conclusa."Per Pogba non so cosa dire, era l’immagine simpatica, gli volevano bene tutti, carismatico. Visto da lontano è un peccato e un grande dolore", ha riferito Platini sulla situazione che sta vivendo il centrocampista.