Michel Platini al Magna Graecia Film Festival di Catanzaro ha rivelato un interessante retroscena sulla sua carriera da giocatore, prima che il destino lo portasse a vestire la maglia della Juventus. Di seguito le dichiarazioni dell'ex presidente UEFA.PLATINI - "Il Metz mi avrebbe portato in A nel basket, non so perché ero bravo, forse per la coordinazione. A 23-24 anni andai al Saint Etienne, era il momento in cui tutti volevano andare lì in Francia, io però lo feci perché fu impossibile passare all’Inter, e prima dell’Inter sarei potuto passare al Valencia".