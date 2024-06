Michel, a Rai Sport, parla così: "La Corte Europea di Giustizia ha deciso che il monopolio non appartiene solo a Uefa e Fifa. Se c'è un imprenditore italiano che vuole organizzare il Mondiale, può farlo. Domani potrebbe esserci una nuova gestione del calcio e spero che ii calciatori siano centrali nella discussione del futuro calcistici. Cambiano le priorità? No, non penso che siano tutti così. Ci sono tanti che hanno ancora la passione dentro, per forza pensano un po' ai soldi, o molto, ma torneranno poi a terra per il valore del calcio. Se ho rimpianti? No. Non ho nessun rimpianti. Il francese di tutti i tempi? Vi do una risposta politica: questa è una bella cag**a di domanda".