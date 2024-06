Michelha parlato a Le Figaro. Queste le sue parole sulla Superlega:"Il calcio esploderà con la decisione della Corte di giustizia europea, secondo cui Fifa e Uefa non hanno più il monopolio delle competizioni. Succederanno tante cose, la Superlega si farà. Mi chiamano molte persone che – come me – non amano Fifa e Uefa. Inizialmente, i più ricchi erano i paesi di calcio che avevano grandi stadi e facevano incassi. Oggi sono i paesi che hanno un sacco di soldi e che vogliono investire: Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. Il fair-play finanziario era una buona cosa, nella misura in cui dovevi giocare con i soldi che potevi generare tra le tue entrate e il tuo deficit. Ora, è diverso".