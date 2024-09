Non tornerà in Serie A, di cui ieri si era parlato per un interessamento da parte del Genoa (con il quale avrebbe ritrovato da avversario la). Come confermato da Fabrizio Romano, il centrocampista bosniaco è infatti in Russia per definire i dettagli del suo trasferimento al, con cui dovrebbe firmare - da svincolato - un contratto di un anno con opzione per il secondo. Già in programma anche le visite mediche di rito per l'ex bianconero, pronto quindi a iniziare una nuova sfida un po' "esotica" ma comunque europea.