La, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l'esonero didopo la brutta partenza in campionato con un solo punto conquistato in tre partite. Di seguito la nota ufficiale del club ligure: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Andrea Pirlo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Roberto Baronio, Mauro Bertoni, Nicola Pavarini e Raffaele Clemente – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club".