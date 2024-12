ha parlato ai microfoni di Tuttosport in occasione del Draft della Kings League che si è svolto al Teatro Regio di Torino. L'ex difensore spagnolo ha parlato anche di Danilo:"In una carriera così lunga, con tanti anni alle spalle, possono esserci momenti buoni e meno buoni. Credo sia un ottimo giocatore, speciale per il suo Paese. Mi aspetto che resti qui e che poi giochi il Mondiale col Brasile. Il calcio italiano è sempre stato un punto di riferimento, ha affrontato una piccola crisi ma penso che sia tornato. Ci sono tante ottime squadre, l'Inter è arrivata in finale di recente e sono convinto che la Juve con Thiago Motta, ma anche la stessa squadra nerazzurra, così come il Milan e il Napoli abbiano grandissimo potenziale".