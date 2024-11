Piquè sulla Juventus: cos'ha detto

Gerardoggi è stato intervistato dal Corriere dello Sport, parlando di quanto sia speciale il Barcellona è finito per citare anche la Juventus. Queste le sue parole:"È un club a parte. Molto diverso da tutti gli altri club del mondo, e non solo perché la proprietà è divisa per 140mila, i soci. Milan, Inter, Juve, United, Chelsea, City, PSG o Bayern appartengono solo virtualmente ai tifosi, il Barça quasi fisicamente. L’obiettivo di tutti noi è mantenere questa unicità, nonostante in questo periodo non ce la passiamo bene finanziariamente, e trasmettere il senso di appartenenza".