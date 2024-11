Piqué, le parole sulla Juventus e non solo

L'ex difensore del Barcellonaha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, ripercorrendo i suoi anni in blaugrana e non solo. Lo spagnolo è tornato sulla sua Kings League, spiegando i punti di forza del suo torneo e di come il suo format possa invogliare sempre di più i giovani a tornare. Inoltre Piqué ha svelato un retroscena di mercato che vede protagonista'La Kings League è un mix di eSports e calcio tradizionale. Noi usiamo il calcio perché sappiamo che è lo sport più seguito al mondo, ma allo stesso tempo applichiamo tante regole proprie dei videogames. L’intensità delle partite è il nostro specifico e il pubblico più giovane si sente coinvolto nel progetto. Ci sono le carte segrete, c’è un dado che lanciamo dalle tribune e se esce il due è due contro due per due minuti. La fruizione è rapida, mentre 90 minuti sono lunghi. A tanti giovani risulta difficile trascorrere ore davanti alla televisione per seguire una partita di calcio tradizionale. Noi abbiamo provato ad adattare il calcio a qualcosa di più breve, di molto più breve, ma super impegnativo, quindi due tempi di 20 minuti in cui succede tutto velocemente e si esalta la varietà di situazioni'.'L’ultimo anno a Manchester, prima di andare al Barça, stavo per passare alla Juventus. Tornato a casa, non ho più avuto tentazioni. Era il 2007'.





