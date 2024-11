Alla presentazione della Kings League Italy, Gerard, ex difensore del Barcellona e tra i promotori del progetto, ha rivelato un retroscena sulla Juventus. “Nel 2007 c'era stato un interessamento dellanei miei confronti. L’offerta arrivò nello stesso periodo di quella del Barcellona, ma il mio sogno era sempre stato giocare per il Barça. La Juventus è una società di grande prestigio, ma il Barcellona rappresentava tutto per me: era il mio sogno d’infanzia, la mia passione”, ha dichiarato Piqué. La scelta si rivelò decisiva per la sua carriera, che lo portò a vincere tutto con il club catalano e con la Spagna.