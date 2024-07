Attraverso il proprio canale WhatsApp ufficiale, laha recentemente condiviso un video divertente che mostra Carloin azione. Nel video, Pinsoglio si trova in bicicletta mentre pedala dentro il quartier generale di Adidas, dove la squadra è in ritiro. Durante il percorso, il portiere, con un sorriso sul volto, guarda direttamente in camera e annuncia con entusiasmo: "Siamo in grande spolvero." Il video, che trasmette un messaggio di positività e spirito di gruppo, offre ai tifosi un momento di leggerezza e conferma l'ottimo stato d'animo della squadra durante il periodo di preparazione.