Pierre Kalulu alla Juventus? Risponde Fonseca

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Milan Pauloha parlato del futuro di Pierre. Il centrale difensivo francese classe 2000 che piace molto alla Juventus con cui stanno proseguendo le trattative. Queste le parole del tecnico del Milan sui giocatori in uscita, in particolare su Pierre Kalulu e Adli alla vigilia della sfida contro il Torino.- "Non voglio parlare di nomi. Ho già parlato con i giocatori: non è che non hanno qualità ma ne abbiamo tanti in diverse posizioni. Ci sono giocatori che per me hanno più possibilità di giocare andando altrove. Ho parlato con loro, ho detto che è normale avere meno spazio".





