Pierreè l'ultimo nome accostato alla Juventus come rinforzo per il reparto difensivo. Andiamo ad analizzare quali sono stati gli infortuni del difensore delnella scorsa stagione, secondo i dati di Transfermarkt. Kalulu è rimasto fermo inizialmente per 36 giorni a causa di un infortunio di natura muscolare, tra settembre ed ottobre dello scorso anno. In seguito uno strappo al femorale lo ha costretto a stare fermo per 119 giorni. Infine, la lesione del legamento collaterale del ginocchio lo ha tenuto ai box 44 giorni. Nelle stagioni precedenti però erano decisamente rari gli infortuni di Pierre, con circa 10 giorni saltati a stagione.