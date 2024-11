​Le parole di Pessotto su Savona e Mbangula



Le parole di Pessotto su Montero

è intervenuto questa mattina alla presentazione dellaa Cantalupa, progetto che permette a 34 giovanissimi - per ora - di vivere come veri giocatori bianconeri offrendo loro un programma unico per aspiranti calciatori della durata di un'intera stagione o di un semestre."Non è un progetto di scouting, le regole internazionali sono molto chiare" ha precisato il dirigente, parlando dell'iniziativa soprattutto come di un'importante opportunità per la crescita dei ragazzi sotto il profilo umano e valoriale.Pessotto ha poi parlato di, freschi di convocazione in Nazionale maggiore: "Le convocazioni sono l'ultima grande soddisfazione che questi ragazzi ci stanno dando: è stato un lavoro lungo, che ha visto coinvolte tante persone, con la bravura di sceglierli e gestirli, è il premio al loro sacrificio, alla voglia di migliorarsi, alla loro umiltà. Non si sono mai accontentati e si sono guadagnati tutto con il lavoro, in un ambiente che li ha aiutati a crescere. Sono delle punte di diamante, ma ci auguriamo che possano essere da stimolo per tanti ragazzi del nostro settore giovanile".E sulla, dove è tornato Massimo Brambilla dopo l'esonero di: "Preferirei parlare della Residency Academy. Sono fiducioso che comunque la Next Gen riesca a trovare la sua strada. Mi dispiace per il mister che ci ha messo tutto il suo cuore, la sua passione e la juventinità, ma come è stato detto la Juventus è casa sua e siamo fiduciosi che i ragazzi troveranno lo stimolo".