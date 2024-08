Quando scade il contratto di Perin?

La nuova proposta della Juventus

La, in attesa di definire i nuovi colpi in entrata, lavora anche per blindare coloro che rappresentano già il presente della formazione bianconera e, tra questi, c'è anche, destinato anche quest'anno a ricoprire il ruolo di vice tra i pali non di Wojciech Szczesny, bensì di Michele Di Gregorio, arrivato in estate dal Monza.Perin, dal canto suo, ha sempre accettato di buon grado il suo ruolo all'interno del progetto bianconero e la sensazione è che il sodalizio possa essere presto prolungato per altre stagioni. Il club e l'entourage del giocatore, infatti, hanno avviato i primi contatti relativi ad un potenziale prolungamento di contratto.Il contratto di Mattia Perin con la Juventus scadrà tra poco meno di un anno, ovvero il 30 giugno 2025. Qualora non dovesse prolungare il proprio rapporto con la Juve, il portiere classe 1992 già all'inizio del nuovo anno potrà trovare un'intesa con qualsiasi altro club per poi liberarsi a zero nell'estate del 2025.Come detto, la Juventus è pienamente soddisfatta del rendimento del suo portiere e, per questo motivo, è pronta a mettere sul piatto una proposta di prolungamento della durata di un'ulteriore stagione. Morale della favola, qualora si arrivasse alle firme, Perin vedrebbe il proprio legame con Madama estendersi fino al 30 giugno 2026.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui