La posizione di Perin alla Juve

. È quanto si scopre "sbirciando" nello store ufficiale del club bianconero, dove dalla personalizzazione delle maglie dei giocatori emerge che al portiere - teoricamente non titolare - è stato assegnato proprio il numero già sulle spalle di Gigi Buffon e Wojciech Szczesny, quest'ultimo fresco di risoluzione del contratto. Il classe 1992, sulla carta, è atteso da un'altra stagione da "vice", pronto a dare il cambio al nuovo arrivato, che il club bianconero ha voluto fortemente in un'ottica di ringiovanimento della rosa ma anche in una prospettiva di maggiore sostenibilità economica.Da Perin, ormai un veterano dello spogliatoio Juve, ci si aspetta un bel contributo anche in termini di esperienza e leadership, a sostegno di Di Gregorio e del resto dei compagni più giovani. In questo senso potrebbe aiutarlo anche l'investitura a "numero uno", sulle tracce dei grandi portieri che lo hanno preceduto nella storia della Vecchia Signora.





