Le parole di Mattia Perin sui social

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di contratto con la, Mattiaha commentato l'accaduto attraverso i suoi social personali. Per il portiere è arrivato un nuovo biennale, che conferma il rapporto saldissimo con i bianconeri. Una scelta, di fatto, che lo porterà fino almeno ai 35 anni a Torino."L’abbiamo fortemente voluto, tutti. Grazie @juventus , grazie a tutti voi tifosi, alla mia famiglia, alla mia agenzia @worldsocceragency e a tutte le persone che quotidianamente mi aiutano ad essere un uomo migliore. Oggi per me è un giorno davvero importante, andiamo avanti. Insieme!"