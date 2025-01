Perché Vlahovic è in panchina per la terza partita consecutiva: scelta tecnica, mercato o problemi fisici?

AFP or licensors

Perché Vlahovic non gioca più titolare nella Juventus

Dusannon partirà titolare nel match della Juventus contro il Napoli allo Stadio Maradona. Il serbo sarà in panchina per il grande appuntamento. Per Vlahovic si tratta della terza gara consecutiva che inizia fuori. Nelle altre due era subentrato nei minuti finali. Ma cosa c'è dietro questa scelta diIl tecnico prima di Brugge-Juventus aveva spiegato come l'esclusione di Vlahovic con il Milan fosse di natura tecnica, nonostante il giocatore fosse rimasto fuori per infortunio nelle partite precedenti. Vlahovic ha recuperato però ed è in condizioni di giocare. In questo momento però Thiago Motta preferisce altre soluzioni come Nico Gonzalez o Kolo Muani, subito in campo appena a disposizione. Per il mercato invece, non risultano al momento proposte per il giocatore. Se ne riparlerà quindi con ogni probabilità in estate.