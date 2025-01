Perché Vlahovic è andato al J Medical

Questa mattina un po' a sorpresa Dusansi è presentato al J Medical ( QUI le immagini) . L'attaccante della Juventus ieri aveva svolto lavoro in palestra e piscina nel giorno di riposo ed oggi si allenerà insieme alla squadra regolarmente.Per Vlahovic solo un "passaggio" al J Medical, un controllo di routine dell'attaccante serbo, che non ha problemi fisici quindi ed è a disposizione di Thiago Motta per la prossima partita della Juve, il Derby contro il Torino. Il serbo è rimasto infatti solo pochi minuti dentro il J Medical.