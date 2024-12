Perché Tomori non gioca nel Milan

L'indiscrezione delle ultime ore riguarda Fikayogià a gennaio e sarebbe un'opportunità anche per la Juventus che cerca un difensore. L'ex Chelsea non sta giocando con Paulo Fonseca e per questo apre al trasferimento.Tomori è passato da essere titolare a riserva nel Milan quest'anno ma perché? Fonseca da tempo gli sta preferendo altri due giocatori, ovvero Thiaw e Gabbia, con dietro nelle gerarchie Pavlovic. Tomori non gioca titolare in campionato da inizio ottobre. Situazione che ovviamente può condizionare il futuro del difensore a Milano.