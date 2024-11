Timothy Weah sta vivendo un momento straordinario nella sua carriera: con quattro gol in otto partite, ha stabilito il suo record personale di marcature in una singola stagione, tra Serie A e Ligue 1. Questo exploit è un segnale del suo crescente impatto sulla Juventus, dimostrando quanto sia diventato determinante sotto porta e nell'economia del gioco offensivo.Nelle ultime quattro gare di campionato, Weah ha partecipato direttamente a quattro gol (tre reti e un assist), un dato che evidenzia il netto miglioramento rispetto alle sue precedenti 63 presenze, nelle quali era stato coinvolto in altrettante marcature. L’evoluzione del suo rendimento testimonia la maturazione tattica e la fiducia acquisita in questo nuovo contesto. Weah è sempre più centrale per il gioco bianconero, e la sua crescita rappresenta una risorsa fondamentale per le ambizioni stagionali della Juventus, che punta sul suo contributo per consolidarsi in vetta alla classifica.