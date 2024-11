Come mai Kalulu non è in nazionale?

Il difensore della Juventus Pierresi sta mettendo in mostra in maglia bianconera dimostrandosi gara dopo gara, complice anche l'infortunio di Gleison Bremer, sempre più solido a livello difensivo. Il giocatore si sta rendendo sempre più protagonista. Viene però spontaneo chiedersi come mai invece nella sua nazionale, la Francia di Didieril giocatore non sia mai stato convocato. A rispondere è stato lo stesso CT, che affronterà prossimamente l'Italia, in conferenza stampa. Queste le parole di Deschamps:"Aveva fatto molto bene l’anno dello Scudetto del Milan, poi ha avuto problemi fisici. Adesso nella Juve ha ritrovato una buona condizione: può giocare sia centrale sia terzino, lo stiamo seguendo per la Nazionale, anche se c’è una concorrenza importante":





