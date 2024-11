Perché Nico Gonzalez è ancora out

Inizialmente si sperava di poterlo avere per fine ottobre o inizio novembre, poi per l'ultima partita prima della sosta contro il Torino e adesso il nuovo obiettivo è rivederlo in campo a fine del mese, con l'Aston Villa. Difficile infatti che Nico Gonzalez recuperi per il big match contro il Milan. Ma perché non è ancora recuperato dopo un mese e mezzo dall'infortunio muscolare?Il problema di fondo, scrive calciomercato.com, è chAnche per questo si stanno allungando i tempi di recupero in modo da averlo al 100% a disposizione una volta rientrato in gruppo