Il ruolo di Nico Gonzalez e Yildiz in Monza-Juventus

Siagiocheranno contro il Monza in una J uventus che si preannuncia molto offensiva. La novità però riguarda la posizione dei due giocatori. Thiago Motta sembra intenzionato infatti a lanciare dietro Vlahovic l'argentino, con Yildiz che tornerebbe quindi a sinistra. Ma perché?Motta potrebbe optare per questa soluzione:. Yildiz, che aveva giocato in posizione centrale nell'ultima gara, probabilmente non ha convinto a pieno Motta, che lo preferisce più largo, come ha praticamente sempre giocato in stagione. La scelta di puntare su Nico Gonzalez da trequartista è in conseguenza della capacità dell'argentino di gestire meglio la palla senza rischiare di perderla e subire ripartenze. Contro il Cagliari in Coppa Italia, l'ex Fiorentina è subentrato proprio in quel ruolo facendo molto bene e segnando il goal del 4-0.In più,Motta chiede ai suoi esterni un grande lavoro anche in fase difensiva e il turco ha mostrato da saperlo fare con grande dedizione. Dall'altra parte Nico Gonzalez arriva da un periodo molto lungo in cui è stato fermo e chiedergli un lavoro eccessivo a livello di chilometraggio potrebbe essere rischioso in questa fase.