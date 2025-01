Perché Milik non è stato convocato per la Supercoppa?

Sembrava che la Supercoppa italiana potesse essere il contesto ideale per rivederetornare a disposizione della Juventus o, quantomeno, per tornare a riprendere confidenza con il gruppo squadra, ma ciò puntualmente non è avvenuto e di conseguenza il rientro dell'attaccante polacco sarà nuovamente rinviato.Milik ha ripreso da tempo una tipologia personalizzata di lavoro per avviare e soprattutto accelerare il processo di riatletizzazione che gli consentirà di tornare a disposizione di Thiago Motta. In altre parole, il numero 14 bianconero non è ancora considerato pronto per forzare i carichi e, soprattutto, per allenarsi a regime insieme al gruppo. Per questo motivo Thiago Motta non ha preso in considerazione l'idea di portarlo in Arabia.