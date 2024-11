Le parole di Spalletti

Manuelè una delle esclusioni più sorprendenti dalla lista dei convocati della Nazionale italiana stilata dal CT Luciano. Nonostante il centrocampista stia vivendo un ottimo momento di forma sotto la guida di Thiago Motta alla Juventus, dove ha trovato nuovo slancio e motivazione, Spalletti sembra ancora non considerarlo come un elemento chiave per la sua Italia. Con il tecnico bianconero, Locatelli è rinato, mettendo in campo prestazioni di qualità che lo hanno reso una pedina fondamentale per la Juventus. Tuttavia, Spalletti non ha ancora ritenuto che il suo contributo sia essenziale nel progetto della Nazionale.In passato, Spalletti spiegò così la non convocazione di Locatelli:"E' un altro dispiacere che ho. Avrò poche reazioni quando lo incontrerò se non quella del dispiacere, sono quelle cose che mi mettono in difficoltà per come vivo io questo ruolo. Locatelli è una persona seria, un professionista altrettanto serio. Buon piede, qualità difensive eccezionali, forse è un po' troppo conservativo per dove sta andando il ruolo. Ma magari da settembre tornerà con noi, mi scuso con lui per non averlo convocato".