Tiagonon è stato incluso nella lista dei convocati dellaper l'amichevole contro il, un segnale chiaro delle intenzioni del club bianconero. La società sembra intenzionata a cedere il difensore, ma solo in prestito. L'obiettivo della Juventus è permettere a Djalò di accumulare minuti di gioco altrove, monitorare il suo sviluppo e valutarne le prestazioni. In caso di crescita positiva, la Juventus potrebbe poi decidere di riportarlo a Torino. Questa strategia mira a garantire esperienza e maturazione per il giovane difensore, che potrebbe diventare una risorsa preziosa per il futuro della squadra.