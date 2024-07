Perché la Juventus vuole Adeyemi?

Tre ruoli

Esperienza in Champions

Il club bianconero ha pronta la prima offerta al Borussia Dortmund (QUI i dettagli) . Ma perché la Juve ha deciso di puntare su Adeyemi?Adeyemi si è messo in mostra nell'ultima stagione con il Borussia Dortmund soprattutto nelle partite di Champions League. E' stato uno dei giocatori che ha trascinato il club fino alla finale, poi persa contro il Real Madrid. Il classe 2002 è un esterno che fa della rapidità e della velocità le sue caratteristiche principali.Prima di tutto, la Juventus se riuscisse ad acquistare Adeyemi,Adeyemi infatti nasce come attaccante centrale. E' quella la posizione che ha occupato quasi in tutte le partite con la maglia del Salisburgo ottenendo numeri realizzativi importanti (32 gol e 19 assist in 67 partite). Nell'ultima stagione, Terzic lo ha schierato prevalentemente sulla fascia sinistra. La Juventus ha bisogno di rinforzi sia sulla fascia destra che su quella sinistra e per questo Adeyemi sarebbe il giocatore perfetto e potrebbe colmare da solo due vuoti della rosa bianconera. In più, appunto, in passato ha giocato anche da centravanti e potrebbe essere anche un'alternativa a Vlahovic in situazioni di emergenza.Nonostante l'età (22 anni), Adeyemi ha già tanta esperienza. Ha giocato in due campionati diversi e soprattutto conosce bene la Champions League. Karim infatti è stato protagonista nell'ultima edizione della Champions, arrivando fino in finale e segnando due goal nella competizione.Sarebbe quindi uno dei giocatori con più esperienza nella massima competizione europea dell'intera rosa bianconera. Basti pensare ad esempio, che sommando le presenze in Champions di Vlahovic, Chiesa, Yildiz e Weah, ovvero l'attacco della Juve escludendo Milik, il totale di gare disputate è 25, meno quindi del solo Adeyemi.