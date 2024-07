Juani, essendo in possesso di passaporto comunitario, può essere tesserato dalla. Questo è particolarmente vantaggioso per il club, che ha già esaurito gli slot per giocatori extracomunitari con gli ingaggi di. La possibilità di includere Quattrocchi senza occupare uno slot per extracomunitari facilita l'inserimento del giovane nella rosa bianconera. Con questa opzione, la Juventus può ampliare la propria squadra senza dover gestire ulteriori complicazioni legate alle restrizioni sui giocatori non comunitari. Quattrocchi rappresenta quindi un'opportunità preziosa per il club nella pianificazione della prossima stagione.