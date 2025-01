Getty Images



Perché la Juventus è interessata a Kelly

Nella lista dellaper la difesa spunta anche il nome didifensore delIl club bianconero sta valutando diversi profili e lavorando su più piste. Ci sono alcuni motivi che portano la Juve a mettere nel mirino anche Kelly.Il giocatore inglese, classe 1998, è mancino, caratteristica che la Juventus stava cercando. In più, Kelly potrebbe diventare un jolly per Thiago Motta, utilizzabile non solo come difensore centrale ma anche a sinistra, da terzino. E infine, da valutare anche le condizioni economiche visto che l'investimento potrebbe essere meno oneroso rispetto ad altri.