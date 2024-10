Perché la Juventus pensa a Kalimuendo?

Operazione low cost

Linea verde

Come sottolineato da Tuttosport, uno dei nomi papabili per l'attacco dellaè quello di, attaccante francese, classe 2002, che ben sta figurando al. Un profilo che, in casa bianconera, potrebbe tornare d'attualità alla luce della sessione di mercato del prossimo gennaio dove il club zebrato sarà gioco forza chiamato a rinforzare il pacchetto offensivo.L'eventuale innesto di Kalimuendo consentirebbe alla Juventus di aggiungere un'alternativa di spessore in un reparto nel quale, ad oggi, Dusan Vlahovic è chiamato agli straordinari vista la lungodegenza di Arkadiusz Milik.La Juve, in tal senso, potrebbe provare ad imbastire un'operazione low cost, alla luce di un budget molto limitato in vista della prossima sessione di mercato. L'idea di Giuntoli, infatti, potrebbe essere quella di prelevare il calciatore inizialmente in prestito e magari valutarne il futuro soltanto al termine della stagione.Il feeling con Thiago MottaKalimuendo è un profilo decisamente apprezzato anche da Thiago Motta. E' stato infatti proprio il tecnico bianconero a lanciarlo da giovanissimo quando allenava l'Under 19 del PSG. Una stima reciproca rimasta immutata nel tempo e che, a questo punto, potrebbe fare da apripista per una nuova reunion all'ombra della Mole.Kalimuendo che a gennaio spegnerà 23 candeline sposa appiena i dettami del nuovo progetto Juventus, ovvero basato su calciatori futuribili e destinati ad abbassare ulteriormente l'età media del gruppo squadra.





