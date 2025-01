Perché la Juventus non può ancora tesserare Kolo Muani?

2024 Franco Arland

Perché la Juventus non può tesserare Kolo Muani?

Randal Kolo Muani è pronto a trasferirsi alla Juventus sulla base di un prestito secco sino al termine della stagione. Il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche, non può ancora essere tesserato dalla Vecchia Signora. Il motivo è però legato ad un intoppo che non riguarda i bianconeri, bensì il PSG, ovvero il club che ne detiene il cartellino. Un imprevisto che, al momento, non sblocca l'operazione e impedisce alla Juve di schierare il giocatore.La Juventus non può tesserare Kolo Muani perchè il PSG ha già ceduto in prestito 6 giocatori nel corso di questa stagione. I francesi, di conseguenza, dovranno o risolvere anticipatamente uno dei prestiti in essere oppure procedere con la cessione a titolo definitivo di uno dei calciatori in prestito. A quel punto andrebbe a liberarsi lo slot necessario per ufficializzare il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus.