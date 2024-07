Il futuro di Federicoallaè avvolto da un rebus complicato, con due nodi difficili da sciogliere. Il doppio fronte aperto richiede attenzione e strategie delicate.Chiesa cercherà di convincere Thiago Motta del suo valore e della sua utilità nel progetto bianconero. Un colloquio diretto con il tecnico potrebbe chiarire le sue intenzioni, ma non sembra un’operazione facile. Parallelamente, la trattativa per il rinnovo del contratto non è mai davvero decollata. Questo lascia entrambe le parti, Juventus e procuratore Fali Ramadani, a dover considerare alternative.Con la situazione contrattuale ancora incerta, Juventus e Ramadani stanno esplorando la possibilità di trasferire Chiesa in un’altra squadra. L’obiettivo è trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti, evitando di perderlo a parametro zero fra un anno e assicurando al giocatore una destinazione che risponda alle sue aspettative.