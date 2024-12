Perché Huijsen è stato ceduto dalla Juventus

ha segnato il primo goal con la maglia delnella vittoria contro il Tottenham per 1-0. Una serata che non si dimenticherà il difensore olandese, naturalizzato spagnolo. Ma perché la Juventus lo ha lasciato partire in estate?Huijsen era tornato a Torino dopo il prestito di sei mesi con la Roma. Llo ha ceduto poi al Bournemouth per 15 milioni di euro più tre di bonus. Dietro la scelta del club bianconero c'era la necessità di ricavare risorse importanti per poi tornare sul mercato in entrata ed acquistare giocatori ma non solo. Lo stesso giocatore era consapevole che alla Juventus non avrebbe avuto nell'immediato un posto garantito ed ha deciso di andare in Premier League.