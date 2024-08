Perché Bremer ha rinnovato con la Juventus?

Un po' a sorpresa la Juventus e Bremer hanno deciso di prolungare il legame; il difensore ha rinnovato il contratto fino al 2029. Eppure solo pochi mesi fa, a dicembre, c'era stato il prolungamento del contratto. In pochi mesi quindi due rinnovi per Bremer. Ma cosa c'è dietro questa scelta?Non capita spesso che un giocatore rinnovi con la stessa squadra due volte in pochi mesi. Nel precedente accordo, la Juve aveva inserito una clausola rescissoria prolungando il contratto di un anno. Anche nell'accordo siglato ora, Bremer aumenta di una stagione il legame con il club (accordo fino al 2029), Rimane la clausola rescissoria però che sarà più alta rispetto ai 60 milioni attuali. Ecco perché quindi la Juventus ha deciso di rinnovare il brasiliano. Così si tutela maggiormente in vista della prossima stagione e di eventuali offerte, alzando il valore della clausola. Allo stesso tempo, Bremer potrebbe avere un ingaggio leggermente ritoccato al rialzo.