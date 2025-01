La Juventus si muove sul mercato per rispondere alle esigenze di una rosa in continua evoluzione. Dopo la rottura con Danilo e l’infortunio di Bremer, il club bianconero sta lavorando per rinforzare il reparto difensivo e garantire soluzioni anche in attacco.Con l’arrivo di, atteso questa sera a Torino, la Juventus aggiunge un elemento prezioso per alternarsi con Savona nel ruolo di terzino. Il portoghese offre solidità e dinamismo, qualità fondamentali per il gioco di Thiago Motta. Tuttavia, l’arrivo di Costa è solo l’inizio di una serie di interventi che puntano a migliorare ulteriormente la competitività della squadra.La priorità di Cristiano Giuntoli è trovare un sostituto all’altezza di Bremer, il cui infortunio ha lasciato un vuoto importante nella retroguardia bianconera. Il nome in cima alla lista è quello di Ronald Araujo del Barcellona. Il centrale uruguaiano, dotato di fisicità, leadership e capacità di impostare l’azione, rappresenta il profilo ideale per rafforzare il reparto difensivo. La trattativa, però, non sarà semplice, vista la centralità di Araujo nei piani del club catalano.